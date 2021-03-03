Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 1. bölüm full izle!

İlk bölümü ile ekrana gelen ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı izle! FOX Masumiyet 1. bölüm full izle!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. 24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI

HÜLYA AVŞAR, MEHMET ASLANTUĞ, DENİZ ÇAKIR, İLAYDA ALİŞAN, SERKAY TÜTÜNCÜ, DENİZ IŞIN, SELEN UÇER, TOLGA GÜLEÇ, NESLİHAN ARSLAN, ASENA TUĞAL, ERTUĞRUL POSTOĞLU, ALAYÇA ÖZTÜRK GİDİŞLİ, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, GİZEM ERGÜN, ASENA KESKİNCİ, OZAN KAYA OKTU, SEVGİ TEMEL, RÜÇHAN ÇALIŞKUR

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