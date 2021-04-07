Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Masumiyet'ın 8. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer. Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur.Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 23:17:25. #1.16#
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