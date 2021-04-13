Masumiyet 8. bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 7. bölüm izle

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Masumiyet 8. bölüm fragmanı izle! Masumiyet dizisinin 105. bölümü ardından Masumiyet 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Masumiyet 8. bölüm fragmanı izle! Masumiyet son bölüm özeti! Masumiyet yeni bölümde neler olacak? FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 7. bölüm izle

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MASUMİYET 7. bölüm FULL İZLE!

MASUMİYET 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMİYET 8. BÖLÜM ÖZETİ

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun'a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar. Hem, Timur'dan boşanmak için hem de Ela'nın, İlker'i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır. Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar'a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker'e götürür. Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar'a karşı harekete geçer. Ela'nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar'da yaşanır.

MASUMİYET 7. BÖLÜM İZLE

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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

OYUNCULAR

HÜLYA AVŞAR, MEHMET ASLANTUĞ, DENİZ ÇAKIR, İLAYDA ALİŞAN, SERKAY TÜTÜNCÜ, DENİZ IŞIN, SELEN UÇER, TOLGA GÜLEÇ, NESLİHAN ARSLAN, ASENA TUĞAL, ERTUĞRUL POSTOĞLU, ALAYÇA ÖZTÜRK GİDİŞLİ, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, GİZEM ERGÜN, ASENA KESKİNCİ, OZAN KAYA OKTU, SEVGİ TEMEL, RÜÇHAN ÇALIŞKUR