Masumiyet 4. bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 3. bölüm izle

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MASUMİYET 3. bölüm FULL İZLE!

Masumiyet dizisi FOX TV ekranlarında 3. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 3. bölümün ardından şimdi de Masumiyet 4. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMİYET 4. BÖLÜM ÖZETİ

İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Masumiyet 4. bölüm 1. fragman

Masumiyet 4. bölüm 2. fragman

MASUMİYET 3. BÖLÜM İZLE

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