Masumiyet 4. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle!
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Masumiyet 4. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle!

12.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
Masumiyet 4. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle!

İlk bölümü ile ekranlarda Masumiyet 4. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet oyuncuları!

FOX ekranlarında yayınlanan ve yoğun ilgiyle izlenen Masumiyet 4. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle!

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Acımasız taktikler; Ela'nın akıl sağlığı mercek altında!

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

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