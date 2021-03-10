Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi kanalda?
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Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi kanalda?

10.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:41
Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi kanalda?

FOX ekranlarında yayınlanan ve 3. bölümü ile ekrana gelen Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi kanalda? Masumiyet son bölümde neler oldu?

Deniz Çakır, Hülya Avşar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet 3. bölüm full tek parça izle! Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi kanalda?

MASUMİYET NE ZAMAN?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

MASUMİYET 3. BÖLÜM İZLE!

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