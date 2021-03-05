Masumiyet 3. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet tek parça full 2. bölüm izle! Masumiyet oyuncuları!
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Masumiyet 3. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet tek parça full 2. bölüm izle! Masumiyet oyuncuları!

05.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:20
Masumiyet 3. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet tek parça full 2. bölüm izle! Masumiyet oyuncuları!

Çarşamba günleri FOX ekranlarında yayınlanan MAsumiyet 3. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet tek parça full 2. bölüm izle! Masumiyet İrem gerçek adı ne? Masumiyet 1. bölüm full izle! Masumiyet oyuncuları!

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MASUMİYET 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

MASUMİYET 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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