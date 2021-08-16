Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker hayatı ve biyografisi!
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Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker hayatı ve biyografisi!

Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Masum Türker izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker hayatı ve biyografisi! Masum Türker kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Masum Türker hakkında araştırmalar yapılıyor. Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker hayatı ve biyografisi!

MASUM TÜRKER KİMDİR?

MARDİN-1951, Ahmet, Ayhan-İ.Ü. İşletme Fak.-İng., Arapça- Gazeteci, Yeminli Mali Müşavir-Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Gn.Bşk.Yrd., Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Eğitim Komitesi Üyesi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Bşk., Gazete Sahipleri Derneği Bşk., Gazi Ü. Bolu İdari Bil. Fak. Öğr. Gör., Güneş Gazetesi Murahhas Üyesi, Yeni Yüzyıl Yazarı, Nokta Dergisi Genel Yayın Yön.-XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili-Devlet Bakanı-Evli, 2 Çocuk.

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