Masterhef ana kadroya kim girdi? 11 Eylül Masterchef kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de hafta eleme heyecanının yanı sıra ana kadroya katılacak isim heyecanı da yaşandı. 11 Eylül akşamı yayınlanan bölümün yarışmacılar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şeflerin en çok beğendiği bir tabağın sahibi ana kadroya katılma hakkı kazandı. Bu bağlamda vatandaşlar en çok internette "Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef yeni yarışmacı kimdir? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? Masterchef'e kim katıldı? Masterchef Türkiye'ye yeni katılan isim kim? Masterchef Türkiye kim ana kadroya alındı? MasterChef Türkiye' ana kadroya kim katıldı? Mastercher Türkiye'nin yeni yarışmacısı kim? Masterhef ana kadroya kim girdi?" sorularını aratmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında elenen yarışmacının yerine dahil olacak isim...

11 Eylül MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün belli oluyor. Ana ürünü en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin kazanan yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek yarışmacı belli oluyor.

Yarışmacılardan esnaf lokantası klasiği olan Hasanpaşa Köfte yapılması istendi. Yedeklerdeki tüm yarışmacılar iddialı bir şekilde yemeklerini hazırladılar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MasterChef yedeklerden ana kadroya kimin girdiği henüz belli olmadı. Kazanan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

İkinci turda yarışacak isimler Mete, Rabia, Samet, Merve, Pelin ve Ateş oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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