MasterChef Yunus kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Gaziantepli MasterChef Yunus Yulmaz elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Yunus kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Yunus elendi mi?

MASTERCHEF YUNUS KİMDİR?

Yunus yarışmaya Gaziantep'ten katılıyor. Gaziantep'li olan Yunus 40 yaşındadır ve 4 çocuk babasıdır.

MASTERCHEF YUNUS ELENDİ Mİ?

Yunus Yılmaz, ciğer kavurması ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna