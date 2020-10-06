MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 5 Ekim günü kaptanlık oyunu ekrana damga vurdu. Duygu Acarsoy'un ardından yapılan kaptanlık oyunu sonrası MasterChef'in yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. İşte, MasterChef takım kaptanları ve yarışmacıları...

Ekranların sevilen lezzet yarışması MasterChef'de önceki akşam kaptanlık yarışı gerçekleşti. Danilo, Somer ve Mehmet şefler, 15 yarışmacıdan da ton balığının ana madde olduğu bir tabak çıkarmalarını istedi. En iyi ve başarılı tabağı yapan kişi mavi takım kaptanı seçildi. MasterChef yeni takımlar...

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

TV8'de sevenleriyle buluşan MasterChef'de 5 Ekim Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu fırtınası esti. Jüri, 15 yarışmacıdan da ton balığının ön planda olduğu bir yemek tasarlamalarını istedi. Verilen sürenin sonunda Tanya, Walison ve Esra son üçe kaldı ve bu isimler arasında mavi takım kaptanı olarak da Esra seçildi.

Jürinin istediği yemeği en iyi şekilde çıkaran Esra da kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti. Böylelikle Ebru ilk kez takım kaptanı oldu.

5 EKİM MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Esra ve Ebru'nun kaptanlığını yürütücekleri yeni haftada yeni takım üyeleri de belirlendi. Buna göre:

MAVİ TAKIM

Esra

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

KIRMIZI TAKIM

Ebru

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanların seçilmesi ve mavi ile kırmızı takımların belirlenmesinin ardından avantaj oyunu olarak tabir edilen kaptanlar arasında yapılan düello oyunu da hayata geçirildi. Esra ve Ebru'nun karşı karşıya geldiği yarışmada jürü, iki isimden levrek buğulama istendi. Neticede kaptanlık düellosunu kazanan ve takımına ekstra markette kalma süresi getiren Ebru oldu.