MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

06.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:22
MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 5 Ekim günü kaptanlık oyunu ekrana damga vurdu. Duygu Acarsoy'un ardından yapılan kaptanlık oyunu sonrası MasterChef'in yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. İşte, MasterChef takım kaptanları ve yarışmacıları...

Ekranların sevilen lezzet yarışması MasterChef'de önceki akşam kaptanlık yarışı gerçekleşti. Danilo, Somer ve Mehmet şefler, 15 yarışmacıdan da ton balığının ana madde olduğu bir tabak çıkarmalarını istedi. En iyi ve başarılı tabağı yapan kişi mavi takım kaptanı seçildi. MasterChef yeni takımlar...

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

TV8'de sevenleriyle buluşan MasterChef'de 5 Ekim Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu fırtınası esti. Jüri, 15 yarışmacıdan da ton balığının ön planda olduğu bir yemek tasarlamalarını istedi. Verilen sürenin sonunda Tanya, Walison ve Esra son üçe kaldı ve bu isimler arasında mavi takım kaptanı olarak da Esra seçildi.

MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Jürinin istediği yemeği en iyi şekilde çıkaran Esra da kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti. Böylelikle Ebru ilk kez takım kaptanı oldu.

MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

5 EKİM MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Esra ve Ebru'nun kaptanlığını yürütücekleri yeni haftada yeni takım üyeleri de belirlendi. Buna göre:

MAVİ TAKIM

Esra

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

KIRMIZI TAKIM

Ebru

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanların seçilmesi ve mavi ile kırmızı takımların belirlenmesinin ardından avantaj oyunu olarak tabir edilen kaptanlar arasında yapılan düello oyunu da hayata geçirildi. Esra ve Ebru'nun karşı karşıya geldiği yarışmada jürü, iki isimden levrek buğulama istendi. Neticede kaptanlık düellosunu kazanan ve takımına ekstra markette kalma süresi getiren Ebru oldu.

İlgili Haberler

Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 5 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 5 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Hazal Kaya Hatice Çarpar Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Türk Ekim Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 11:44:51. #1.14#
title