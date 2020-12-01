MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!
MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!
3 Aralık yayınlanan bölümü ile dikkat çekmeyi başaran MasterChef yarışmasının detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!
MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!
1 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim kim oldu?
1 Aralık Masterchef ödül oyunu kazananı ve 25.000 TL'nin sahibi olan isim: Son 3 isim Eray, Barbaros ve Özgül oldu.
24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Barbaros mu?
3 ARALIK MASTERCHEF YENİ BÖLÜM
Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar, 3 Aralık Engelliler günü için yemek yapacak. Detayları haberimizden öğrenebilirisiniz.
3 ARALIK MASTERCHEF FRAGMAN İZLE!