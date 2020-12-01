MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!
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MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!

01.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:47
MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!

MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!

3 Aralık yayınlanan bölümü ile dikkat çekmeyi başaran MasterChef yarışmasının detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

1 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim kim oldu?

1 Aralık Masterchef ödül oyunu kazananı ve 25.000 TL'nin sahibi olan isim: Son 3 isim Eray, Barbaros ve Özgül oldu.

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24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Barbaros mu?

3 ARALIK MASTERCHEF YENİ BÖLÜM

Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar, 3 Aralık Engelliler günü için yemek yapacak. Detayları haberimizden öğrenebilirisiniz.

3 ARALIK MASTERCHEF FRAGMAN İZLE!

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