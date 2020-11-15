MasterChef yemekleri! Pepeçura tarifi! Pepeçura nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! Pepeçura tarifi! Pepeçura nasıl yapılır?

15.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:43
MasterChef yemekleri! Pepeçura tarifi! Pepeçura nasıl yapılır?

MasterChef'te bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Bu sırada yine harika yemeklerin yapıldığı MasterChef'te Pepeçura yapıldı. Peki Pepeçura tarifi nasıl olur? Pepeçura nasıl yapılır?

Oldukça çeşitli ve farklı tatların yapıldığı MasterChef'te ilginç yemeklere yer verildi. Bugünün en önemli ve farklı yemeklerinden birisi ise Pepeçuraydı. Peki Pepeçura tarifi nasıl olur? Pepeçura nasıl yapılır?

PEPEÇURA TARİFİ! PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

Pepeçura Tarifi İçin Malzemeler

1 kg.siyah kokulu üzüm

3 su bardağısu

1 su bardağışeker

4 yemek kaşığınişasta

1/2 çay bardağımısır unu

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HAZIRLANIŞI

Üzümlerinizi iyice yıkayın. Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın.

Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.

Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin.

Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri tahta kaşık yardımıyla iyice ezin.

Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımın yaklaşık 2 su bardağı kadarını tencerenin içerisine alın.

Bir çırpma teli yardımıyla içerisine nişastayı, ardından mısır unu karıştıra karıştıra yedirin.

Geriye kalan suyu kepçe yardımıyla azar azar ilave edin. Karıştırmaya devam edin.

Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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