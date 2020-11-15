MasterChef yemekleri! Pepeçura tarifi! Pepeçura nasıl yapılır?

MasterChef'te bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Bu sırada yine harika yemeklerin yapıldığı MasterChef'te Pepeçura yapıldı. Peki Pepeçura tarifi nasıl olur? Pepeçura nasıl yapılır?