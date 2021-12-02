Masterchef yemekleri! Masterchef kabak taratoru tarifi! Kabak taratoru nasıl yapılır? Kabak taratoru tarifi nedir?

Kabak taratoru tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Akdeniz yemeği olan Kabak taratoru tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef kabak taratoru tarifi! Kabak taratoru nasıl yapılır? Kabak taratoru tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

KABAK TARATORU MALZEMELERİ NELER?

1 adet büyük boy kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram süzme yoğurt

1/2 demet dereotu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

KABAK TARATORU NASIL YAPILIR?

İlk olarak kabağı yıkayın ve kabuklu bir şekilde rendeleyin.

Bu esnada tavayı ocağa alın ve üzerine tereyağı ile zeytinyağı ekleyerek eritin. Yağ kızmaya başlamadan önce kabakları içine atın ve 3-4 dakika kavurun.

Kabakların acı kokusu çıktıktan sonra ocağı kapatın ve kabakları soğutun.

Sarımsağı bir bıçak veya havan yardımı ile ezin ve lapa haline getirin.

Dereotunu yıkayıp kuruladıktan sonra ince ince kıyın.

Bir kabın içerisine yoğurt, sarımsak ve dereotunu ekleyerek çırpın.

Son olarak soğuyan kabakları da karışıma ekleyin ve üzerinde zeytinyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.

Kabak Tarator Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Dereotu canlılığını çabuk yitirdiği için, çok fazla doğramamaya özen gösterin.

Dilerseniz, yoğurda ek olarak mayonez de kullanabilirsiniz.

Kabakları tamamen soğumadan, yoğurt ile birleştirmeyin. Aksi takdirde sulanmaya başlayacaktır.

Hazırladığınız mezeye ufalanmış ceviz parçaları da ilave edebilirsiniz.

1 Porsiyon Kabak Tarator Kaç Kalori?

Kabak taratorun bir porsiyonu, yaklaşık 100 kaloridir. Vitamin ve mineral bakımından zengindir.

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