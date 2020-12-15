Masterchef yemekleri: Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır?
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Masterchef yemekleri: Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır?

15.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:37
Masterchef yemekleri: Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır?

Masterchef'te bu hafta Keşli Cevizli Erişte yapıldı. Peki Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Keşli Cevizli Erişte yapacaklar. Peki Keşli Cevizli Erişte tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Keşli Cevizli Erişte yapıldı. Peki Keşli Cevizli Erişte nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Keşli Cevizli Erişte yapacaklar. Peki Keşli Cevizli Erişte tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE MALZEMELERİ

500 g erişte

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı rendelenmiş keş

2 çorba kaşığı tereyağı

½ çay bardağı sıvı yağ

Su

KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE YAPILIŞI

Kaynayan suya erişteler atılarak pişmeye bırakılır. Diğer tarafta tereyağı tavaya alınır. Üzerine kırılmış ceviz ve rendelenmiş keş eklenerek beraber kavrulur. Pişen eriştenin yarısı servis tabağına alınır. Üzerine rendelenmiş keş ve ceviz serpilir. Kalan diğer erişte de üzerine eklenir. En son üzerine kavrulmuş olan keş ve ceviz dökülerek sıcak servis yapılır.

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