Masterchef yemekleri: Karavu şerbeti tarifi ve malzemeleri nelerdir? 15 Aralık MasterChef 2020 Karavu şerbeti nasıl yapılır?

Bolu yöresinin herkes tarafından sevilen lezzeti Karavu şerbeti tarifi bu akşam Masterchef'te yapıldı. Masterchef'te bu hafta Karavu şerbeti yapıldı. Peki Karavu şerbeti nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Karavu şerbeti yapacaklar. Peki Karavu şerbeti tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Bolu yöresinin herkes tarafından sevilen lezzeti Karavu şerbeti tarifi bu akşam Masterchef'te yapıldı. Masterchef'te bu hafta Karavu şerbeti yapıldı. Peki Karavu şerbeti nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Karavu şerbeti yapacaklar. Peki Karavu şerbeti tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KARAVU ŞERBETİ MALZEMELERİ

1 kg kızılcık

4 su bardağı kadar su

1.5 su bardağı toz şeker

1 limon

KARAVU ŞERBETİ YAPILIŞI

Yıkanan kızılcıklar tencereye alınır. Üstünü kapatacak kadar su koyulur ve kaynatılır. Ara sıra kontrol edilerek ezilecek kıvama geldiğinde ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Soğuyan kızılcıklar süzgeçten veya tülbentten geçirilir, tekrar tencereye alınarak şekeri ve limonu ilave edilir. Yarım saat kaynatılır ve soğuması beklenmeden kavanozlara koyulur. Kavanozlar ters çevrilerek havası alınır, oda sıcaklığına geldiğinde de buzdolabına kaldırılır. Karadeniz Bölgesi'nde kızılcık "kiren" olarak da bilinir.