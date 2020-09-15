MasterChef yemekleri! Hors D'oeuvres nedir? Hors D'oeuvres ne demek? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hors D'oeuvres hazırlamak için yarıştı. Hors D'oeuvres nedir?

Kahvaltı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarifi Hors D'oeuvres aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hors D'oeuvres nedir? HORS D'OEUVRES NE DEMEK? Ordövr (Hors d'oeuvre) nedir? Ordövr (Hors d'oeuvre): Yemekten önce sofraya getirilen soğuk veya sıcak yemekler; salata, meze, zeytinyağlı, kiş vb. Meze.