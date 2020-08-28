MasterChef yemekleri! En güzel zerde tarifi! Zerde nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel zerde tarifi! Zerde nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel zerde hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında zerde hazırladı. Peki, zerde tarifi nedir? Zerde nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel zerde tarifi! Zerde nasıl yapılır?
28.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:51

Deniz ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan zerde aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, zerde tarifi nasıl yapılır? Zerde nasıl yapılır, Zerde yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel zerde tarifi!

ZERDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Mazlemeler: 2 yemek kaşığı pirinç, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı aspir çiçeği, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 4 su bardağı su, 3 yemek kaşığı çam fıstığı

ZERDE NASIL YAPILIR?

Ön Hazırlık: Öncelikle yıkadığınız pirinci tencereye alın. 2 su bardağı suyu üsütne ilave edin. Orta ateşte pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca altını kısın ve ara sıra karıştırıp 15 dk pişirin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Aspir çiçeğini bir cezveye alın ve üstüne 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte kaynatın. Karışım aynamaya başlayınca 3 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzgeçle süzüp suyunu kullanmak üzere kenara alın.

Kuş üzümünü 2-3 kez yıkayıp kuş üzümünün suyunu iyice süzün.

Zerdenin hazırlanışı: 4 su bardağı su, toz şeker, mısır nişastası ve süzdüğünüz aspir çiçeği suyunu derin kaba alın. Kaşık veya el çırpıcısı ile karıştırın. Karışımı tencerede pişirdiğiniz pirincin üzerine ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın. Sürekli karıştırarak orta ateşte sürekli pişirmeye başlayın. Karışım kaynamaya başlayınca çam fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sonra ocaktan alıp 15 dakika bekletin ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup veya soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun.

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