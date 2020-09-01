MasterChef yemekleri! En güzel Tortilla çorbası tarifi! Tortilla çorbası nasıl yapılır? Tortilla çorbası nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Tortilla çorbası tarifi! Tortilla çorbası nasıl yapılır? Tortilla çorbası nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tortilla çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tortilla çorbası hazırladı. Peki, Tortilla çorbası tarifi nedir? Tortilla çorbası nasıl yapılır? Tortilla çorbası nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Tortilla çorbası tarifi! Tortilla çorbası nasıl yapılır? Tortilla çorbası nedir?
01.09.2020 22:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:10

Çorba sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tortilla çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tortilla çorbası tarifi nasıl yapılır? Tortilla çorbası nedir? Tortilla çorbası nasıl yapılır, Tortilla çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Tortilla çorbası tarifi!

EN GÜZEL TORTİLLA ÇORBASI TARİFİ
TORTİLLA ÇORBASI MALZEMELERİ

• 3-4 dal yeşil soğan

• Tortilla cipsi

• 1 adet kuru soğan

• 3 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 4-5 adet acı yeşil biber

• 1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

• Çeyrek demet kişniş

• 500 gram didiklenmiş tavuk eti

• 1 adet avokado

• 2 su bardağı çedar rendesi

• 1 çay kaşığı kekik

• 3-4 adet olgun domates

• 4 su bardağı tavuk suyu

• 2 su bardağı haşlanmış mısır

TORTİLLA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Sarımsağı ve soğanı yemeklik doğrayın. Sonra tencereye yağ alıp ısıtın. Soğanı ve sarımsağı yağda soteleyin. Kekik, domates, kırmızı biber ve tavuk suyunu ekleyin. Altını kısıp pişirin ve ardından 8-10 dakika bekleyin.

Doğranmış yeşil biber, mısır, kişniş, siyah fasulye ve tavuğu ekleyip 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Çorbayı kaselere bölüştürün ve üzerine elinizle parçaladığınız tortilla cipslerini, avokado dilimlerini, peyniri ve yeşil soğanı ekleyin.

Afiyet olsun.

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