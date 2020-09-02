MasterChef yemekleri! En güzel Tom Yum Goong çorbası tarifi! Tom Yum Goong çorbası nasıl yapılır? Tom Yum Goong çorbası nedir? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tom Yum Goong çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tom Yum Goong çorbası hazırladı. Peki, Tom Yum Goong çorbası tarifi nedir? Tom Yum Goong çorbası nasıl yapılır? Tom Yum Goong çorbası nedir?

Çekya yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tom Yum Goong çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tom Yum Goong çorbası tarifi nasıl yapılır? Tom Yum Goong çorbası nedir? Tom Yum Goong çorbası nasıl yapılır, Tom Yum Goong çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Tom Yum Goong çorbası tarifi! EN GÜZEL TOM YUM GOONG ÇORBASI TARİFİ TOM YUM GOONG ÇORBASI MALZEMELERİ İnce dilimlenmiş 3 adet kırmızı acı biber, 3 tane kurutulmuş kaffir lime yaprağı, 1 yemek kaşığı kurutulmuş limon otu, 2 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi ya da 3 dilim kurutulmuş galangal, 2 yemek kaşığı lime suyu, 2 yemek kaşığı balık sosu, yarım yemek kaşığı esmer şeker, 1-2 Yemek Kaşığı Acı Biber Ezmesi, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı balık tozu (hon-dashi), 1 su bardağı jumbo karides, temizlenmiş, ayıklanmış, 2 çay bardağı mantar TOM YUM GOONG ÇORBASI YAPILIŞI 1 çay kaşığı balık tozunu ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynayınca limon otunu, zencefil rendesini (ya dakurutulmuş galangal dilimlerini) ve lime yapraklarını ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Daha sonra acı biber ezmesini, mantarları, balık sosunu, , lime suyunu ve şekeri ekleyip hepsini karıştırın. İnce dilimlenmiş kırmızı biberleri ve karidesleri tencereye alın. 3-4 dakika daha kaynatıp çorbayı ocaktan indirin. Kaşıkla çorbadaki limon otlarını, lime yapraklarını ve eklediyseniz kurutulmuş galangal dilimlerini alın. İnce kıyılmış taze kişniş yaprakları ile Tom Yum Goong çorbasınıservis edin. Afiyet olsun.