MasterChef yemekleri! En güzel Terbiyeli kuzu kapama tarifi! Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Terbiyeli kuzu kapama tarifi! Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Terbiyeli kuzu kapama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Terbiyeli kuzu kapama hazırladı. Peki, Terbiyeli kuzu kapama tarifi nedir? Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Terbiyeli kuzu kapama tarifi! Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama nedir?
08.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:12

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Terbiyeli kuzu kapama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Terbiyeli kuzu kapama tarifi nasıl yapılır? Terbiyeli kuzu kapama nedir? Terbiyeli kuzu kapama nasıl yapılır, Terbiyeli kuzu kapama yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Terbiyeli kuzu kapama tarifi!

EN GÜZEL TERBİYELİ KUZU KAPAMA TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 adet kesme şeker, 1 demet ince kıyılmış dereotu, 6-7 adet tane karabiber, 2 adet kıvırcık, 1 demet doğranmış yeşil soğan, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, yeterince tuz, 1 kilo kuzu kol veya budu,

TERBİYELİ KUZU KAPAMA NASIL YAPILIR?

Terbiyeli kuzu kapama yapımına etleri yıkayarak başlayın. Etleri güzelce yıkayıp bir kenara alın. Soğanları jülyen doğrayın. Soğan ve sıvıyağı tencereye koyup kısık ateşte biraz pişirip üzerine karabiberi ve eti ekleyin. Et suyunu çekince istenilen yumuşaklıkta değilse üzerine biraz sıcak su ekleyin. Biraz daha pişirip sonra soğanı ve elle kopararak kıvırcığı ekleyin. Yeşilliklerin rengi hafif sönene kadar hafif karıştırarak pişirin. En son dereotunu da ilave edip altını kapatın. Sonra sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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