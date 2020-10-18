MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk Ciğeri tarifi! Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk ciğeri için gerekli malzemeler
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MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk Ciğeri tarifi! Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk ciğeri için gerekli malzemeler

18.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:43
MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk Ciğeri tarifi! Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk ciğeri için gerekli malzemeler

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk ciğeri hazırlamak için yarışacak. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk ciğeri hazırlamak istiyor. Peki, Tavuk ciğeri tarifi nedir? Tavuk ciğeri nasıl yapılır? Tavuk ciğeri nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk ciğeri aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk ciğeri tarifi nasıl yapılır? Tavuk ciğeri nedir? Tavuk ciğeri nasıl yapılır, Tavuk ciğeri yapılırken nelere dikkat edilir?

TAVUK CİĞERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram tavuk ciğeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 adet büyük kuru soğan

3-4 sap maydanoz

Kekik

Karabiber

Kimyon

Tuz

MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk Ciğeri tarifi! Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk ciğeri için gerekli malzemeler

TAVUK CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Tavuk ciğerlerinin beyaz görülen kısımları kesilerek atılır ve doğranır.

Güzelce yıkanan ciğerler tencereye koyulur ve kısık ateşte kapağı kapalı halde pişirilir. ( yıkanan ciğerlerin üzerindeki su yeterli, kendi de su salacaktır )

Suyunu çektiğinde yağ ilave edilir.

Yağ ile kızarmaya başlayan ciğerlere tercihe göre tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ilave edilir.

Ocaktan almaya yakın 1 yemek kaşığı un ciğerlerin üzerine serpilir karıştırılır.

2-3 dakika un kokusu geçmesi için kavrulur ve ocak söndürülür.

Kuru soğanlar piyazlık doğranır ve elle ovulur.

Ciğerlere eklenir.

Servis tabağına alınır.

Doğranmış maydanoz ile süslenir, afiyet olsun.

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