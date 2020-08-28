MasterChef yemekleri! En güzel su muhallebisi tarifi! Su muhallebisi nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel su muhallebisi tarifi! Su muhallebisi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel su muhallebisi hazırlamak için yarışıyor. İzleyiciler de kendi mutfaklarında su muhallebisi hazırlıyor. Peki, su muhallebisi tarifi nedir? Su muhallebisi nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel su muhallebisi tarifi! Su muhallebisi nasıl yapılır?
28.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:39

Deniz ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan su muhallebisi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, su muhallebisi tarifi nasıl yapılır? Su muhallebisi nasıl yapılır, Su muhallebisi yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel su muhallebisi tarifi!

SU MUHALLEBİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler: 1 çay bardağı, buğday nişastası, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı su

Üzeri için: 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 0,5 çay bardağı su

Kalıp: Dikdörtgen kalıp (16x26 cm)

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

Su ile kalıbı çalkalayın. toz şeker ve nişastayı bir kaseye alıp kaşıkla karıştırın. S ve sütütencereye alın. Üzerine nişastalı karışımı ilave edip orta ateşte devamlı karıştırın. Karışım kaynamaya başladığında altını kısın, 3 dakika karıştırarak pişirmeye işlemine devam edin. Sonra tencereyi ocaktan alın ve kalıba alın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alın ve 2 saat bekletin.

Kaseye pudra şekerini bir alın, üzerine yarım çay bardağı su ekelyin. Eriyinceye kadar karıştırıp buzdolabına alın.

Kare kare su muhallebisini dilimleyin. Üzerine şurubu dökün ve bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun

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