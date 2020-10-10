Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Sarımsaklı Köfte yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri sarımsaklı köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı köfte tarifi nasıl yapılır?