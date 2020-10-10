Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

10.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:23
Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Sarımsaklı Köfte yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri sarımsaklı köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı köfte tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Sarımsaklı Köftevyapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

ADANA USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

2, 5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

Sos :

4 diş sarımsak

Limon tuzu

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Tuz, pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

SARIMSAKLI KÖFTE NASIL YAPILIŞI

Bulgur ve irmiği bir kaba koyup üzerini geçmeyecek şekilde soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz.

Salçayı, tuzu ve pul biberi koyup yoğuruyoruz., kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz.

Küçük top halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz.

Tenceremizde su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Çok pişirmemeye dikkat edin.

Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu pul biber tuz salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz.

Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz.

Maydanozla servis yapıyoruz.

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