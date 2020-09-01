MasterChef yemekleri! En güzel Rayska tarifi! Rayska nasıl yapılır? Rajska nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Rayska tarifi! Rayska nasıl yapılır? Rajska nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Rayska hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Rayska hazırladı. Peki, Rajska tarifi nedir? Rayska nasıl yapılır? Rayska nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Rayska tarifi! Rayska nasıl yapılır? Rajska nedir?
01.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:28

Çekya yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Rayska aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Rayska tarifi nasıl yapılır? Rayska nedir? Rayska nasıl yapılır, Rayska yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Rayska tarifi!

RAYSKA NEDİR?

Çek mutfağının meşhur yemeklerinden rayska yemek tarifi et ile yapılan bir yemektir

EN GÜZEL RAYSKA TARİFİ
RAYSKA MALZEMELERİ

200 gram domates salçası

130 gram toz şeker

3 adet defne yaprağı

14 adet yenibahar (küçük toplar halinde)

1300 ml et suyu veya su

10 adet top karabiber

90 gram un

1 adet karanfil

Kekik (isteğe bağlı)

1 çorba kaşığı yağ

1 soğan

40 gram tereyağı

1,5 çay kaşığı tuz

RAYSKA YEMEK YAPILIŞI

İnce dilimlenmiş soğanı eritilmiş tereyağında kavurun.

Bir yandan da baharatları ilave edin.

Ardından un ilave edip kavurun ve domates salçası ekleyin.

Devamlı karıştırarak kavurmaya devam edin.

Sonra domates salçası ekleyin ve hepsini karıştırarak kavurun.

Üzerine, et suyu ilave edin. Hepsini karıştırıp damak zevkinize göre şeker ilave edin.

Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın.

Kaynayınca yaklaşık 10 dakika daha karıştırın.

Son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün.

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