MasterChef yemekleri! En güzel Pirinç pilavı tarifi! Pirinç pilavı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pirinç pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pirinç pilavı hazırladı. Peki, Pirinç pilavı nedir? Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pirinç pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavı nedir? Pirinç pilavı nasıl yapılır, Pirinç pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pirinç pilavı yapıldı, evde klasik Pirinç pilavı yapıldı! İşte en güzel Pirinç pilavı!

PİRİNÇ PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

3 su bardağı su

Tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tencereyi tencerede eritin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri üstüne ilave edip kavurmaya başlayın. Ardından pirinçler şeffaf hale gelmeye başladığında antep fıstığını ve suyu ilave edip tuzu da ekleyin. Kısık ateşte pilav suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencerenin üstünü havlu ile kapatın. 15 dakika bu şekilde dinlendirin. Afiyet olsun.