MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır?

Masterchef'te bugün 15 Ekim Perşembe günü İspanyol yemekleri yapılıyor. Paella tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Paella nasıl yapılır, paella tarifi nedir? Paella için gerekli malzemeler nelerdir?