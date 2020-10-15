MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır?

15.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:30
MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır?

Masterchef'te bugün 15 Ekim Perşembe günü İspanyol yemekleri yapılıyor. Paella tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Paella nasıl yapılır, paella tarifi nedir? Paella için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef yemeklerinden Paella'nın tarifi çok merak ediliyor. Paella'nın hızlı şekilde yapılış tarifi sizlerle...

PAELLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 adet rendelenmiş domates

100 gram karides

4 adet jumbo karides

6 adet kabuklu kum midyesi

2 su bardağı arborio pirinci

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 litre su, 4,5 su bardağı

Yarım çay kaşığı safran

2 adet kabuklu midye

1 çay bardağı bezelye

1 adet kalamar

1 çay kaşığı tuz

PAELLA NASIL YAPILIR?/ PAELLA TARİFİ

Öncelikle zeytinyağını bir tencerede ısıtıyoruz. Ardından üstüne sarımsak, bezelye, kalamar, safran ve karidesleri ekleyip 5 dakika soteliyoruz.

Sonrasında domatesleri ve kırmızı toz biberleri üstüne ekliyoruz. Ardından pirinç, 1 litre su ve tuz ekliyoruz. Sonrasında midye ve karidesleri de ekliyoruz.

Son olarak kısık ateşte 25 dakika kadar pişiriyoruz. Böylelikle Paella hazırlanmış oluyor.

Afiyet olsun...

İlgili Haberler

Masterchef yemekleri! En güzel Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük (Mantar) Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef yemekleri! En güzel Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük (Mantar) Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef yemekleri! En güzel Peynirli Sıkma nasıl yapılır? Peynirli Sıkma için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef yemekleri! En güzel Peynirli Sıkma nasıl yapılır? Peynirli Sıkma için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef yemekleri! En güzel Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Merve Boluğur Erdem Tepegöz
Spor Samatta Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Robert B. Wilson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 21:33:00. #1.15#
title