MasterChef yemekleri! En güzel Nohutlu tavuklu pilav tarifi! Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Nohutlu tavuklu pilav tarifi! Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Nohutlu tavuklu pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Nohutlu tavuklu pilav hazırladı. Peki, Nohutlu tavuklu pilav tarifi nedir? Nohutlu tavuklu pilav nasıl yapılır? Nohutlu tavuklu pilav nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Nohutlu tavuklu pilav tarifi! Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır?
15.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:32

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Nohutlu tavuklu pilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Nohutlu tavuklu pilav tarifi nasıl yapılır? Nohutlu tavuklu pilav nedir? Nohutlu tavuklu pilav nasıl yapılır, Nohutlu tavuklu pilav yapılırken nelere dikkat edilir?

NOHUTLU TAVUKLU PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 su bardağı pilavlık pirinç, 3 su bardağı tavuk suyu, bütün tavuk, tuz, sıvı yağ,

NOHUTLU TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuğu üzerini geçecek kadar sıcak su ile haşlayın. Daha sonra suyu asla dökmeyin. Çorbada ya da tekrar pilav yaparken kullanabilirsiniz. Az yağda yıkanmış pirinçleri 2 dakika boyunca kavurun. Onun üstüne 3 bardak haşladığınız tavuğun suyunu ve tuzu ekleyin. Kapağını hafif aralıklı olacak şekilde kapatın. Suyunu çekince didiklenmiş bir miktar tavuğu ve haşlanmış nohutu ekleyin, kapağını kapatın. 10-15 dakika dinlendikten sonra tarifiniz yemeğe hazır.

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