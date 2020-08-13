MasterChef yemekleri! En güzel Lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Lazanya hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Lazanya hazırladı. Peki, Lazanya tarifi nedir? Lazanya nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri! En güzel Lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır?
13.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:25

Hamur işi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Jumbo karides, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lazanya tarifi nasıl yapılır? Lazanya nasıl yapılır, Lazanya yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Lazanya tarifi!

LAZANYA NEDİR?

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.

Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.

LAZANYA ÇEŞİTLERİ

Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır.

Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. lazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.

LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

LAZANYA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 300 gr un, 1/4 limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz

BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER

500-1000 gr süt, muskat rendesi, 50 ml sıvı yağ, 50 gr un, tuz

BEŞAMEL SOS HAZIRLANIŞI;

Un ve yağı kavurun. Üzerine süt ilave edip kaynatın. Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.

BOLONEZ SOS İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı su, 2 adet orta boy domates, 5 gram sarımsak, tuz, karabiber ve defne yaprağı, 250 gram dana kıyma, sıvı yağ ya da tereyağı, 2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç, soğan, kereviz, biber, 2 çorba kaşığı salça

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymayı soteleyin. Üzerine sarımsak ve soğani ilave edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin. Salçasını ve defne yaprağını ilave edin. Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin. İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz. Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin. Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın. 15 cm eşit parçalara kesin. Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın. Susuz olarak yan yana bir kaba koyun. Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın. Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün. Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın. Sıcak servis etmeniz lazanyanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

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