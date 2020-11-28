MasterChef yemekleri! En güzel Lahana salatası tarifi! Lahana salatası nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Lahana salatası tarifi! Lahana salatası nasıl yapılır?

28.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:42
MasterChef yemekleri! En güzel Lahana salatası tarifi! Lahana salatası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Lahana salatası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Lahana salatası hazırladı. Peki, Lahana salatası nedir? Lahana salatası nasıl yapılır? Lahana salatası nedir?

Salata sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lahana salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Lahana salatası nasıl yapılır? Lahana salatası nedir? Lahana salatası nasıl yapılır, Lahana salatası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Lahana salatası yapıldı, evde klasik Lahana salatası yapıldı! İşte en güzel Lahana salatası!

LAHANA SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

GEREKLİ MALZEMELER

500 gram beyaz lahana

2-3 dal maydanoz

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Tuz

1 havuç

1 kase yoğurt

Yarım çay bardağı sirke

YAPILIŞI

Kıyılmış lahanayı ve sirkeyi bir kaseye alıp karıştırın. Yoğurdu, rendelenmiş havucu, kıyılmış maydanozu ve tuzu da ayrı bir kasede karıştırın. İki karışımı bir araya getirip harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. Afiyet olsun.

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