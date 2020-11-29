MasterChef yemekleri! En güzel Karidesli Pad Thai tarifi! Karidesli Pad Thai nasıl yapılır? Karidesli Pad Thai malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Karidesli Pad Thai hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Karidesli Pad Thai hazırladı. Peki, Karidesli Pad Thai tarifi nedir? Karidesli Pad Thai nasıl yapılır? Karidesli Pad Thai nedir?

Tayland ve uzakdoğu mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Karidesli Pad Thai aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Karidesli Pad Thai tarifi nasıl yapılır? Karidesli Pad Thai nedir? Karidesli Pad Thai nasıl yapılır, Karidesli Pad Thai yapılırken nelere dikkat edilir?

KARİDESLİ PAD THAİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gram rice noodle

6 adet orta boy karides

2 dal taze soğan

1 ufak tamarin

1 misket limonu

Tuz ve Karabiber

50 gram soya filizi

20 gram yer fıstığı

2 diş sarımsak

1 yumurta

1 tatlı kaşığı esmer Şeker

5ml balık sos

30 ml soya sos

KARİDESLİ PAD THAİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle Rice noodle'yi derin bir kaseye alıyoruz ve üstüne sıcak su koyuyoruz. Yumuşamaya bırakıyoruz. Tamarini bir kaseye alıp çatalla eziyoruz. İçine esmer şeker, soya sosu ve balık sosunu katıp karıştırıyoruz. Bir tava alıp ocağa koyuyoruz, altını açıyoruz. Tavaya yağ ekliyoruz. Yağ kızarmaya başlayınca soğanın beyaz kısımlarını ve sarımsakları tavada soteliyoruz.

İçine yer fıstığı katıp 1 dakika daha soteliyoruz yani karıştırıp kavuruyoruz. Akabinde karıdesleri de tavaya alıyoruz ve üstüne tuz serpip 4-5 dakika daha pişiriyoruz. Soya fizili de ekliyoruz. Noodle'ların suyunu süzmüştük. Bunu da ekliyoruz tavanın içine sonra topluca karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosu da katıyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

Sonrasında tavanın kenar kısmında boşluk bırakıyoruz ve yumurtayı tavanın köşesine alıp pişiriyoruz. Son olarak yumurta pişinde tavadaki diğer malzemeler ile karıştırıyoruz.

Böylelikle Karidesli pad thai hazır oluyor.

Afiyet olsun...