MasterChef yemekleri! En güzel Kadın Budu Köfte tarifi! Kadın Budu Köfte nasıl yapılır? MasterChef'te ördek Kadın Budu Köfte yapıldı, evde klasik Kadı MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kadın Budu Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kadın Budu Köfte hazırladı. Peki, Kadın Budu Köfte tarifi nedir? Kadın Budu Köfte nasıl yapılır? Kadın Budu Köfte nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kadın Budu Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kadın Budu Köfte tarifi nasıl yapılır? Kadın Budu Köfte nedir? Kadın Budu Köfte nasıl yapılır, Kadın Budu Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Kadın Budu Köfte yapıldı, evde klasik Kadın Budu Köfte yapıldı! İşte en güzel Kadın Budu Köfte tarifi!

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

500 gr kıyma, 1 orta boy soğan, 1 çay bardağı pirinç, 3 yumurta,karabiber, tuz, galeta unu, sıvı yağ,

KADIN BUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları 3 çorba kaşığı zeytinyağında hafifçe kavurun 500 gr kıymamızın yarısını soğanla kavurun. 1 çay bardağı pirinç yıkadıktan sonra haşlıyoruz fazla suyu varsa süzüyoruz ki köfteler lapa olmasın diye… Bir tepsiye haşlanmış pirinci kavrulmuş kıymamızı ve diğer yarısı çiğ olan kıymayı koyun. 1 adet yumurtayı tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.Son olarak elinizle şekil verip önce galeta ununa bulayıp sonra çırpılmış yumurtaya bula kızgın yağda kızartın.