MasterChef yemekleri! En güzel Istakoz Mousse tarifi! Istakoz Mousse nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Istakoz Mousse hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Istakoz Mousse hazırladı. Peki, Istakoz Mousse nedir? Istakoz Mousse nasıl yapılır?

Salata sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Istakoz Mousse aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Istakoz Mousse nasıl yapılır? Istakoz Mousse nedir? Istakoz Mousse nasıl yapılır, Istakoz Mousse yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Istakoz Mousse yapıldı, evde klasik Istakoz Mousse yapıldı! İşte en güzel Lahana salatası!

ISTAKOZ MOUSSEİÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

GEREKLİ MALZEMELER

1 paket siniklav, 3 dal tarhun, 1 adet lime, Tuz, 25 yumurta, 250 Gr un, 25 Gr semolina, 1 ıstakoz kuyruğu, 1 adet soğan, 1 adet sarımsak, 2 adet defne yaprağı, 3 dal tarhun, 1 adet yıldız anason, 1 adet limon, Tuz, 1 PK mascarpone, 2 adet lime, 1 adet salatalık, 1 adet limon, 10 Gr elma sirkesi, Tuz 100 ml zeytinyağı, 2 adet yaprak jelatin Latin yaprağı, Kanlı kuzu kulağı, Siniklav

Istakoz kuyruğumuzu ürü soğan, sarımsak, defne yaprağı, tarhun, yıldız anason, limon ve tuz ile haşlıyoruz.

Haşlanan kuyruğumuzu mascarpone peyniri, şiniklav, tarhun, lime ve tuz ile bıçaktan geçirip bir Mus kıvamına getiriyoruz.

Makarna hamuru için 25 adet yumurta 250 g un 250 Gr semolinayi sert bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Makarna makinesinde inceltip kalıp üzerinde silindir şeklinde pişiriyoruz. Yuvarlak deliklerini açıp soğumaya alıyoruz.

Sosumuz için jelatinlerimizi benmaride eritiyoruz. Salatalık, limon suyu, lime suyu, elma sirkesi, lime kabuğu, tuz ve zeytinyağını blenderda çekiyoruz, erittiğimiz jelatin ile çırpmaya devam ederken bağlıyoruz ve kıvam almasını sağlıyoruz.

Yaptığımız ıstakoz harcını makarnamızın içine dolduruyoruz etrafına sosunu koyup yapraklar ile süslüyoruz servise hazır.