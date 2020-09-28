MasterChef yemekleri! En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır?

28.09.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:20
MasterChef yemekleri! En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Dalyan köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Dalyan köfte hazırladı. Peki, Dalyan köfte tarifi nedir? Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Dalyan köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Dalyan köfte tarifi nasıl yapılır? Dalyan köfte nedir? Dalyan köfte nasıl yapılır, Dalyan köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Dalyan köfte yapıldı, evde klasik Dalyan köfte yapıldı! İşte en güzel Dalyan köfte tarifi!

DALYAN KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

5 adet yumurta, 2 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, tuz, köfte baharı, yarım demet dereotu, 2 çorba kaşığı tereyağı, karabiber, 1 kilogram kıyma, 4-5 dilim ekmek içi, 1 adet soğan

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle avuçların kabuklarını kazıyarak yıkayın.
  • Tereyağıyla beraber bezelyeleriyumuşayana kadar pişirin.
  • 4 yumurtayı katı şekilde haşlayın. Soğanı bir kaba rendeleyin.
  • Ayrı bir yerde ekmek içlerini ıslatın. Yumuşadığında sudan çıkarıp, avucunuzun içinde sıkın.
  • köfte baharı, barabiber, ve tuz ekleyip, bir yumurta ve soğan ile karıştırın.
  • Kıymayı ilave edin ve malzemeler bütünleşene dek yoğurmaya devam edin.
  • Harca elinizle bastırarak dikdörtgen bir şekil alana dek düzleştirin.
  • Ortasına haşlanmış ve küp küp doğranmış havuç, bezelye ve katı yumurtaları her yere eşit oranda gelecek şekilde dizin. Üzerine kıyılmış dereotu serpiştirin.
  • Eti kapatarak rulo yapın. Kenarlarını bastırarak açılmasını önleyin.
  • Ruloyu, alüminyum folyoya sarın. Tepsiye koyup, fırında en az 1 saat pişirin. Bu sürenin sonunda folyoyu açarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince fırından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.

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