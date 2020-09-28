MasterChef yemekleri! En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Dalyan köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Dalyan köfte hazırladı. Peki, Dalyan köfte tarifi nedir? Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte nedir?