Masterchef yemekleri: Dana yanağı nasıl yapılır? Dana yanağı tarifi nedir? Dana yanağı malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?
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Masterchef yemekleri: Dana yanağı nasıl yapılır? Dana yanağı tarifi nedir? Dana yanağı malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

21.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:57
Masterchef yemekleri: Dana yanağı nasıl yapılır? Dana yanağı tarifi nedir? Dana yanağı malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Dana yanağı yapıldı. Peki Dana yanağı nasıl yapılır? eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek için Dana yanağı yapacaklar. Peki Dana yanağı tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Dana yanağı Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Dana yanağı yapıldı. Peki Dana yanağı nasıl yapılır? eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek için Dana yanağı yapacaklar. Peki Dana yanağı tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Dana yanağı Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

DANA YANAĞI MALZEMELERİ

1 adet dana yanağı

1 adet kereviz sapı

1 adet pırasa

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kuru soğan

100 gram domates salçası

100 ml. kırmızı şarap

3 litre et suyu

Kereviz püresi için:

1 adet orta boy kereviz

40 gram krema

30 gram tereyağ

20 gram kaşar peyniri

DANA YANAĞI PÜF NOKTALARI

Dana yanağını yüksek ateşte, mümkünse döküm tavada mühürleyin.

DANA YANAĞI TARİFİ

Dana yanağını deniz tuzu, ince çekilmiş tane karabiber ve zeytinyağıyla marine edin. Ardından yüksek ısıda mühürleyin.

Gelişigüzel parçalar halinde doğradığınız havuç, kuru soğan, kereviz ve pırasayı ayrı bir tavada soteleyin. Domates salçasını katıp karıştırın.

Salçanın kokusu çıktığında kırmızı şarabı ekleyip çektirin. Sıcak et suyunu ilave edin. Hazırladığınız pişirme karışımını geniş bir tepsiye alıp dana yanağını yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 3-4 saat kadar pişirin.

Kabuklarını soyduğunuz kerevizi orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Ezip püre haline getirdiğiniz kerevize krema, tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniri katıp bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:57:21. #1.15#
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