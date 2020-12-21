Masterchef yemekleri: Dana yanağı nasıl yapılır? Dana yanağı tarifi nedir? Dana yanağı malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Dana yanağı yapıldı. Peki Dana yanağı nasıl yapılır? eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek için Dana yanağı yapacaklar. Peki Dana yanağı tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Dana yanağı Püf noktaları nedir?