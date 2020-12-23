MasterChef Yemekleri | Barbun Tarifi | Barbun nasıl pişirilir, faydaları nelerdir?

Balık yemenin faydaları saymakla bitmez, fakat bazı balıklar vardır ki faydalarının yanı sıra lezzeti de dillere destandır. Barbun Balığı da bunlardan bir tanesi! Fırında, mangalda ve kızartma olarak yapılabilen Barbun Balığı hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Peki Barbun nasıl pişirilir? Barbun'un faydaları nelerdir? İşte Barbun tarifi!

Barbun Balığı, yarın MasterChef yemek menüsünde yer alıyor. Orta boy balıklar arasında en lezzetlilerinden biri olan Barbun, halk arasında Barbunya balığı olarak da bilinir. Görünüş olarak Barbunya bakliyatına benzemesi ona bu ismi vermiştir. Barbun balığı fırınlama, kızartma ve mangal gibi tüm yöntemlerle pişirebilen ve faydaları oldukça fazla bir balıktır! İşte Barbun balığı faydaları ve Barbun tarifi!

BARBUN FAYDALARI NELERDİR?

Barbun balığı orta boy bir balık olmasına rağmen oldukça etli bir balıktır ve doyurucu olmasının yanında çok da sağlıklıdır.

Tüm balıklar gibi Barbun da göz sağlığına oldukça iyi gelir. Düzenli olarak balık tüketmek daha iyi görmeyi sağlar ve göz sağlığını korur.

Barbun içinde yer alan Selenyum sayesinde kanser gibi insan sağlığını çok ciddi etkileyen hastalıklara karşı koruyucudur.

Sıklıkla Barbun balığı yenmesi, kişilerin vücudundaki zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Barbun bir bakıma vücutta detoks etkisi yaratır.

Balık yedikten sonra Mineral ve vitaminlerden ötürü enerjik ve daha güçlü hissedilir.

Barbun şeker hastalıklarına ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

BARBUN TARİFİ

Barbun Balığı temizlemesi kolay bir balıktır. Pullu bir balıktır ve pişirmeden önce iyice temizlemek gerekir, fakat temizlemesi zorluk yaratmaz. Barbun kızartma ya da fırınlamada sıkça tercih edilen ve önerilen bir balıktır. Bizim vereceğimiz tarif ızgara tadında kızarmış lezzetli mi lezzetli bir Barbun Tava tarifi.

IZGARA LEZZETİNDE BARBUN TAVA TARİFİ

Malzemeler:

2 Kilo Barbun Balığı

Mısır Unu

Tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

Hazırlanışı:

Balıkları iyice temizleyelim, yıkayalım ve kurutalım. Temizlenmiş balıkları iyice mısır ununa bulayalım. Tavaya sıvı yağı alalım ve iyice kızdıralım. Balıkları dizelim ve arkalı önlü kızartalım. Bir tabağa havlu kağıt serelim ve kızarttığımız balıkları buraya alalım. Fazla yağını süzdükten sonra servis edelim! Afiyet olsun.