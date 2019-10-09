MasterChef yemekleri: Aşure nasıl yapılır? Aşure nedir? Aşure tarifi

09.10.2019 12:27

MasterChef izleyicileri dün akşam en güzel aşureyi yapmaya çalışan ayrışmacıları izledi. En güzel tadı ve kıvamı yakalamaya çalışan yarışmacılar kıyasıya ayrılırken izleyenlerin aklına aşure nasıl yapılır, aşure endir ve aşure yapmanın püf noktaları nelerdir gibi sorular geldi.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure için gerekli malzemeler:

3 su bardağı aşurelik buğday, 1/4 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı karanfil suyu, 1 su bardağı fındık, 200 gram kuru kayısı, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kuru fasulye, 2 su bardağı süt, 4 su bardağı şeker, 200 gram kuru üzüm, 3 litre su, 1/2 çay bardağı pirinç

Üzerine: 225 gram kuş üzümü, 100 gram ceviz, 5 gram fındık, 1 nar, Tarçın

Aşure yapımı:

Fasulye ve nohutu ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı yıkayın ve kaynar suda haşlayın. Buğdayın suyunu süzüp tekrar haşlayıp suyunu süzün. Buğdayı temiz suda 50 dakika haşlayın. Buğday yumuşayınca içine pişmiş nohut, kuru üzüm, fasulye, doğranmış kayısı, pirinç ekleyip 15 dk kaynatın. Sıcak süt, tuz, karabiber, şeker, fındık ve karanfil suyunu ilave edip15 dk daha kaynatın. Ardından aşureyi kaselere alıp üzerine gerekli malzemeleri serpin.Afiyet olsun.

Aşure

AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

Aşure yaparken kenarda devamlı sıcak su bulundurun ve kıvama göre ekleme yapın. Şeker miktarını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.