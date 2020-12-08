MasterChef yemekler! Masterchef Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı için gerekli malzemeler!
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MasterChef yemekler! Masterchef Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı için gerekli malzemeler!

08.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:23
MasterChef yemekler! Masterchef Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı için gerekli malzemeler!

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada birbirinden güzel yemekler yapılıyor. Bu yemeklerden birisi de Ayva Tatlısı'dır. Peki Masterchef ayva tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir? Ayva tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Ayva tatlısı tarifi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. Bunlardan birisi de ayva tatlısıdır. Peki ayva tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, ayva tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Tüm bilgiler haberimizde.

MASTERCHEF AYVA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet ayva

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Tatlının üstü için:

Kaymak

Fıstık

MasterChef yemekler! Masterchef Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı için gerekli malzemeler!

MASTERCHEF AYVA TATLISI TARİFİ

İlk olarak ayvaları yıkayıp soyun. Çekirdeklerini ve kabuklarını bir tabağa ayırın.

Tencereye ayvaları dizin. İçine kabukları ve çekirdekleri ekleyin suyu ilave edip küçük ocakta kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Tencerenin kapağını açıp şekeri ilave edin ve yine küçük ocakta kısık ateşte yaklaşık 1 saati aşkın süre boyunca pişirin. Rengi kırmızı bir hal aldığında tatlınız hazır.

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