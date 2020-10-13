Masterchef yemekler! En güzel Ratatuy tarifi! Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy (Ratatouille) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekler! En güzel Ratatuy tarifi! Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy (Ratatouille) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?

13.10.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:16
Masterchef yemekler! En güzel Ratatuy tarifi! Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy (Ratatouille) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölüm dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en güzel Ratatuy hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ratatuy hazırladı. Peki, Ratatuy tarifi nedir? Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy nedir?

Bugün Masterchef'te mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynuyor. Dokunulmazlık yarışmasında Danilo Şef'in özel tarifi olan Ratatuy yemeği yapılması istendi. Peki Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuytarifi nedir? Ratatuy için gerekli malzemeler nelerdir?

RATATUY (RATATOUİLLE) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 tane orta boy kabak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

3 dal taze biberiye

2 tane orta boy patlıcan

2 tane domates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığı karabiber

Üstü için yarım çay bardağızeytinyağı

RATATUY (RATATOUİLLE) NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları kabuklarıyla birlikte incecik ve yuvarlak şekilde doğruyoruz. Ardından tuzlu bir suyun içine 15 dakika kadar acı suyunun çıkması amacıyla bekletiyoruz. Sonrasında suyunu süzdürüyoruz.

Ardından kabakları ve domatesleri incecik şekilde doğruyoruz. Sonrasında tüm sebzeleri bir kabın içerisine alıyoruz. Üstüne zeytinyağı, baharat ve tuz katıyoruz. Sonrasında tavayı yağlıyoruz. Tüm sebzeleri teker teker arasında boşluk olacak biçimde dizdiriyoruz.

Sonrasında üstüne zeytinyağı katıyoruz. Son olarak daha önceden ısıtılmış olan 190 santigrat derecelik fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika pişiriyoruz. Ardından yemeğimizi çıkartıyoruz ve sıcak şekilde servis ediyoruz.

Böylelikle Ratatuy hazırlamış oluyoruz. Afiyet olsun...

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