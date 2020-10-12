MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı
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MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı

12.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:56

MasterChef Türkiye yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını itiraf eden Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını hatta bunu da ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini söyledi. Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NİŞANLIMLA BARIŞTIM, EVLENİYORUZ"

Yarışmadan yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bunu kariyeri için yaptığını söyledi. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Acarsoy, "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Orada bir hata yaptım. Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten" dedi.

MasterChef yarışmacısı Duygu, 'Beni aldattı' dediği nişanlısıyla barıştı
MasterChef yarışmacısı Duygu, 'Beni aldattı' dediği eski nişanlısıyla barıştı
MasterChef yarışmacısı Duygu, 'Beni aldattı' dediği eski nişanlısıyla barıştı
Haber Yorumları (4)
YORUMCU: ya çok da lazımsın. . . . Kimler ve neler haber oluyor artık!
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ARİF: bune turşu bune perhiz anlamadım
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ADINIZI YAZINIZ: E kızım sen yarışmada aldatıldığını anlatırken şefler'' emin misin'' diye sorduğunda demedin mi ''nişanlımla konuştum o da itiraf etti aldattığını'' diye. .
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