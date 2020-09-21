MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! Walison Instagram hesabı
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MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! Walison Instagram hesabı

Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Walison Fonseca, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Walison, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Walison'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve Instagram hes

MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! Walison Instagram hesabı
21.09.2020 22:42 | Son Güncelleme: 21.09.2020 23:01

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Walison, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Walison kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Walison Fonseca MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi ve MasterChef Walison Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Walison'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

MASTERCHEF WALİSON MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükseldi.

MASTERCHEF WALİSON INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

Walison Fonseca yapılan paylaşımları:

MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! MasterChef Walison Instagram hes
MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! MasterChef Walison Instagram hes
MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! MasterChef Walison Instagram hes
MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! MasterChef Walison Instagram hes
MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! MasterChef Walison Instagram hes

Kaynak: Haberler.com

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