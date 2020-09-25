MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca nereli?

25.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:29
MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca nereli?

MasterChef yarışması ile adını duyuran ve dikkat çekmeyi başaran Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca nereli? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kaç dil biliyor? Walison Fonseca kızı!

MasterChef yarışamsı ile tanınan Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kızı!

WALISON FONSECA KİMDİR?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. 4'ten fazla ülkede yaşamış Walison Fonseca kaç dil biliyor?

WALISON FONSECA KAÇ DİL BİLİYOR?

Portekizce, İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir.

WALISON FONSECA EŞİ KİM?

Walison'u Türkiye'ye getiren sebep ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde insragramın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığını bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.

İlgili Haberler

MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! Walison Instagram hesabı
MasterChef Walison kimdir, mesleği ne? MasterChef Walison'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Walison hayat hikayesi! Walison Instagram hesabı
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Koca Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Benik Afobe Fatih Terim
Daha Fazla Uefa Türk Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında? Walison Fonseca nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 08:29:26. #1.15#
title