Masterchef Walison Fonseca'dan Enfes Karnıyarık Tarifi

"Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık yapmanın püf noktaları nelerdir? Karnıyarığın malzemeleri nelerdir? Karnıyarık nereye özgü? Karnıyarık nerede yenir?" soruları Nermin'in Enfes Mutfağı programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

4 adet patlıcan

400 gram kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet sivri biber

Karabiber

Tuz

Sıvı yağ

Kaynak: DailyMotion.com