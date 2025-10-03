Haberler

MasterChef Vedat Başaran kimdir?

MasterChef Vedat Başaran kimdir?
Güncelleme:
Bu akşam yarışmacılarla buluşacak olan Vedat Başaran, mesleki yolculuğu ve mutfak deneyimlerinden önemli kesitler paylaşacak. Bu nedenle ekran başındaki izleyiciler, programın sürpriz konuğu Vedat Başaran hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Vedat Başaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen bilgiler…

Balıkesir'de Turizm İşletmeciliği eğitimi aldıktan sonra İngiltere'de "Aşçılık Masterı" yapan Vedat Başaran, Türkiye'ye dönüşünün ardından gastronomi alanında önemli çalışmalara imza attı. Osmanlı ve Türk mutfağını modern yorumlarla harmanlayan Başaran, kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Mutfak Dostları Derneği, Chaine des Rôtisseurs ve Skal International İstanbul gibi prestijli kuruluşların üyesi olan Başaran, aynı zamanda TUROB'ta başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Peki, MasterChef Vedat Başaran kimdir?

VEDAT BAŞARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Vedat Başaran, Türk mutfağına yaptığı katkılar ve Osmanlı dönemine ait unutulmuş yemekleri yeniden gün yüzüne çıkarmasıyla tanınan araştırmacı bir şeftir. Osmanlıca öğrenerek eski kaynakları Türkçeye kazandırmış, hazırladığı çalışmalarla Osmanlı mutfağını inceleyip modern Türk mutfağına önemli katkılar sunmuştur. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra'da ikram ve catering hizmetleri üzerine yüksek lisans yapmış ve City and Guilds diplomasını almıştır. Kariyerine İngiltere'nin önde gelen restoranlarında başlayan Başaran, Türkiye'ye döndüğünde Dr. Tuğrul Şavkay ve Çelik Gülersoy'un öncülüğünde kurulan TURİNG Derneği bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

OTELLERDEN RESTORANLARA

1990 yılında Çırağan Palace Kempinski'nin kuruluş ekibinde yer alan Vedat Başaran, 7 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Buradaki çalışmaları sırasında Mutfak Dostları Derneği'nin kuruluş sürecine de katkı sağlamıştır. 1997'de açtığı Feriye Restoranı ile hem Genel Müdür hem de Executive Chef olarak görev almış, ardından Topkapı Sarayı içerisinde kurduğu Karakol Restoran ile gastronomi yolculuğunu sürdürmüştür.

GÜNÜMÜZDEKİ ÇALIŞMALARI

Şu anda NAR Gourmet yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Başaran, aynı zamanda YESAM – Yemek Sanatları Merkezi'nin başkanlığını yapmaktadır. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Başaran, Paul Bocuse, Raymond Blanc, George Blanc, Michel Troisgros, Roger Vergé ve Alain Ducasse gibi dünya çapındaki şeflerle işbirliklerinde bulunmuştur.

ÖDÜLLER VE ÜYELİKLER

Kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görülen Vedat Başaran, Mutfak Dostları Derneği, Chaine de Rotisseurs ve Skal International İstanbul'un aktif üyesidir. Ayrıca TUROB'ta başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Osman DEMİR
500
