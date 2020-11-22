Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden elendi? MasterChef Uğur ne dedi?
Ekranların sevilen programı Masterchef'te bir diskalifiye gerçekleşti! Bunun üzerine gündeme gelen program hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden elendi? MasterChef Uğur ne dedi? Masterchef Uğur küfür mü etti? Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında ne dedi?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Uğur hakkında MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli ve MasterChef Uğur kimdir, ne dedi gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.
ACUN ILICALI UĞUR YILMAZ DENİZ HAKKINDA NE DEDİ?
Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.
MASTERCHEF UĞUR KÜFÜR MÜ ETTİ? TWEETLERİ NELER?
Pek çok tweetinde küfür bulunan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya hesabını kapattı.