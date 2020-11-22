Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden elendi? MasterChef Uğur ne dedi?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te bir diskalifiye gerçekleşti! Bunun üzerine gündeme gelen program hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden elendi? MasterChef Uğur ne dedi? Masterchef Uğur küfür mü etti? Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında ne dedi?