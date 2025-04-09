MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025-2026 MasterChef ne zaman, jüri üyeleri kim?

Her sezon olduğu gibi bu yıl da "2025-2026 MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?" ve "MasterChef jüri üyeleri kim olacak?" soruları gündeme damgasını vuruyor. MasterChef'in yeni sezonunda değişiklik olup olmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2025 sezonu ne zaman başlıyor? Yarışmada hangi şefler jüri koltuğunda oturacak? İşte tüm detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye, son yıllarda yaz aylarında başlayan yayın dönemiyle büyük ilgi topladı. Geçmiş sezonlara bakıldığında, program genellikle Haziran sonu veya Temmuz başında ekranlara geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer alması bekleniyor:

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE NASIL BAŞVURULUR?

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için başvurular başladı. Başvurular, TV8'in resmi başvuru sitesi olan tv8basvuru.com üzerinden kabul ediliyor.