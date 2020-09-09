MasterChef Türkiye yemekleri! En güzel İtalyan yemeği Antipasti tarifi! En güzel Antipasti tarifi! MasterChef Antipasti nasıl yapılır? Antipasti nedir

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Meze olarak ikram edilen ve çoğunlukla yörelere özgü çeşitli peynirler bulunan italyan yemeğidir. Antipasto nedir? Antipasto nasıl yapılır? Antipasto malzeleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

ANTİPASTO NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2-3 tane domates

1 tane kuru soğan

taze fesleğen

istenirse kızarmış kabak ve patlıcan

mozzarella peyniri

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

5-6 yemek kaşığı sıvı veya zeytinyağı

tuz

istenirse füme somon (somon için biraz taze dereotu)

italyan usulü ekmek

Yapılışı;

Ekmeyi orta kalınlıkta kesiyoruz ve fırın tepsisinde veya tavada iki taraflı fazla kurutmadan ve karartmadan kızartıyoruz.

Sıvı yağını ve rendelenmiş sarımsağı bir kaseye alıp karıştıralım, bu karışımdan sıcak ekmeklerin üzerine bir fırça yardımı ile eşit bir şekilde sürelim.

Domatesleri, soğanı ve birkaç fesleğen yapraklarını ince ince doğrayalım, tuzunu ekleyip karıştıralım ve kenara alalım.

Mozzarella peynirini dilimlere keselim, kabak ve patlıcanlı yapmak isterseniz ince dilimlere kesip kızartın.

Sadece domates dilimleri veya füme somon dilimleri ile servis de yapabilirsiniz.

Hazırladığınız malzemelerden ekmeklerin üzerine dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.

ANTİPASTİ NEDİR?

Antipasto, resmi bir İtalyan yemeğinin geleneksel ilk yemeğidir. Geleneksel bir meze, tipik terbiyeli etler, zeytin, peperoncini, mantar, hamsi, enginar kalbi, çeşitli peynirler, salamura etler ve yağ veya sirke içindeki sebzeleri içerir.