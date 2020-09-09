MasterChef Türkiye yemekleri! En güzel İtalyan yemeği Antipasti tarifi! En güzel Antipasti tarifi! MasterChef Antipasti nasıl yapılır? Antipasti nedir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye yemekleri! En güzel İtalyan yemeği Antipasti tarifi! En güzel Antipasti tarifi! MasterChef Antipasti nasıl yapılır? Antipasti nedir

İtalyan mutfağına özgü atıştırma olarak bilinen Antipasto nasıl yapılır? Antipasto mallzemeleri nelerdir? Antipasto nedir?

MasterChef Türkiye yemekleri! En güzel İtalyan yemeği Antipasti tarifi! En güzel Antipasti tarifi! MasterChef Antipasti nasıl yapılır? Antipasti nedir
09.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:39

Meze olarak ikram edilen ve çoğunlukla yörelere özgü çeşitli peynirler bulunan italyan yemeğidir. Antipasto nedir? Antipasto nasıl yapılır? Antipasto malzeleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

ANTİPASTO NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2-3 tane domates

1 tane kuru soğan

taze fesleğen

istenirse kızarmış kabak ve patlıcan

mozzarella peyniri

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

5-6 yemek kaşığı sıvı veya zeytinyağı

tuz

istenirse füme somon (somon için biraz taze dereotu)

italyan usulü ekmek

Yapılışı;

Ekmeyi orta kalınlıkta kesiyoruz ve fırın tepsisinde veya tavada iki taraflı fazla kurutmadan ve karartmadan kızartıyoruz.

Sıvı yağını ve rendelenmiş sarımsağı bir kaseye alıp karıştıralım, bu karışımdan sıcak ekmeklerin üzerine bir fırça yardımı ile eşit bir şekilde sürelim.

Domatesleri, soğanı ve birkaç fesleğen yapraklarını ince ince doğrayalım, tuzunu ekleyip karıştıralım ve kenara alalım.

Mozzarella peynirini dilimlere keselim, kabak ve patlıcanlı yapmak isterseniz ince dilimlere kesip kızartın.

Sadece domates dilimleri veya füme somon dilimleri ile servis de yapabilirsiniz.

Hazırladığınız malzemelerden ekmeklerin üzerine dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.

ANTİPASTİ NEDİR?

Antipasto, resmi bir İtalyan yemeğinin geleneksel ilk yemeğidir. Geleneksel bir meze, tipik terbiyeli etler, zeytin, peperoncini, mantar, hamsi, enginar kalbi, çeşitli peynirler, salamura etler ve yağ veya sirke içindeki sebzeleri içerir.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
MasterChef yemekleri! En güzel Fırın sütlaç tarifi! Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç nedir?
Guacamole nedir? MasterChef Guacamole tarifi nasıl yapılır? Guacamole sos tarifi nasıl yapılır? Guacamole nereye aittir?
Guacamole nedir? MasterChef Guacamole tarifi nasıl yapılır? Guacamole sos tarifi nasıl yapılır? Guacamole nereye aittir?
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
MasterChef yemekleri! En güzel Gözleme tarifi! Gözleme nasıl yapılır? MasterChef'te ördek gözleme yapıldı, evde klasik gözleme yapıldı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Jose Sosa Erkan Kamat Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye yemekleri! En güzel İtalyan yemeği Antipasti tarifi! En güzel Antipasti tarifi! MasterChef Antipasti nasıl yapılır? Antipasti nedir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 11:03:48. #1.14#
title