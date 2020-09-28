Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü
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Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü

28.09.2020 07:30 | Son Güncelleme: 28.09.2020 07:51

Dün akşam 6 kişinin eleme potasında mücadele verdiği MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu. Celal, Barbaros, Eray, Esra, Özgül ve Ayyüce'nin kıyasıya yarıştığı yarışmaya Celal veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal dakikalarca gözyaşı döktü.

MasterChef 2020'nin altıncı haftasında kurulan mavi takım ve kırmızı takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunlardan ikisini mavi takım, birini kırmızı takım kazandı. Bunun sonucunda ise 6 yarışmacı elemeye kaldı. İki etaptan oluşan zorlu mücadeleyi kaybeden isim yarışmaya veda etti.

BILDIRCINLA EN İYİ YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Eleme potasına kalan Celal, Barbaros, Eray, Esra, Özgül ve Ayyüce ana malzemenin bıldırcın olduğu yemekler yaptı. Bunun için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre bitiminde şefler, yarışmacıların tabaklarını tek tek inceledi ve tadımını yaptı. Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Özgül oldu. Onu sırasıyla takip edenler Eray ve Ayyüce oldu. Bu üç yarışmacı, ilk turda kazanarak en az bir hafta daha MasterChef'te yarışma hakkı kazandı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar, bu turda Mehmet şefin imza yemeği olan Mastik Sponge yapmaya çalıştılar. 45 dakikalık sürenin bitiminin ardından şefler tek tek yapılan tatlıların tadına baktı. Esra, bu oyunda en başarılı tabağı çıkarak MasterChef macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı. Son ikiye ise Celal ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararı sonrasında bu hafta MasterChef'ten elenen isim Celal oldu.

Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü

DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal, dakikalarca gözyaşı döktü. Celal'i teselli etmeye çalışan şefler de duygusal anlar yaşarken Somer Sivrioğlu, boynundaki bıçak sembollü kolyesini Celal'e şans getirmesi için hediye etti.

Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü
Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü
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