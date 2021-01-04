Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
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Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

04.01.2021 07:40 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:27

Aylardır mücadele edilen MasterChef Türkiye 2020'nin kazananı belli oldu. Barbaros ve Serhat'ın finale kaldığı yarışta birinci olan Serhat, büyük ödülün de sahibi oldu.

MasterChef 2020 yarışması 3 Ocak Pazar akşamı canlı yayında ekrana gelen büyük finalle veda etti. Şampiyonluk için yarışan Barbaros ve Serhat arasındaki büyük mücadelenin kazananı ise Serhat Doğramacı oldu.

"KOLAY ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Yarışmaya katıldığı ilk gün "Ben burada çok kolay bir şekilde şampiyon olacağım" diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yarışın kazananı oldu.

MasterChef Türkiye'nin şampiyonu büyük ödülün sahibi oldu

SON MODEL ARACIN SAHİBİ OLDU

Merakla beklenen MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

MASTERCHEF'TEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

MasterChef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu.

Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

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Haber Yorumları (11)
SEREN CANJ: Herkeze bağıran dik konuşan cameralara oynayan kazandı torpil)
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HAVVA ÖZCAN: Sizinle gurur duyuyorum şampiyon kim olacağı zaten bastan belliydi şampiyonluğun pusulası hep sizin tarafdaydi tebrikler
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RÜKNETTİN DEDE: Günaydın tivıttır alemi
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