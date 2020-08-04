MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi

MasterChef Türkiye'nin final turu elemeleri başladı. Dün akşam yayınlanan bölümde son 16 isim arasına girebilmek için mücadele eden yarışmacılardan ilki belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
04.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 07:46

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 14. bölümüyle ekrana geldi. 14 kişilik ilk grupta yer alan yarışmacılar en iyi talaş böreğini yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Güzel tabak çıkaran 6 kişi ise yaratıcılık turunda kayısı kullanarak en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İki yarışmayı da kazanan Serhat MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı oldu.

EN İYİ TALAŞ BÖREĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye final turu başladı. Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki ile bu akşam yarışmada iki oyun oynandı. Bu oyunlardan ilkinde klasik bir yemek talaş böreği yapılması istendi. Verilen sürenin sonunda şefler, beş yarışmacının oy birliği, bir yarışmacının oy çokluğu ile son altıya kaldığını açıkladı. Bu isimler ise Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu.

İLK ANA YARIŞMACI BELLİ OLDU

Sonraki oyunda ise bu altı yarışmacıdan verilen ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Günün sonunda ise bu oyunu kazanan isim belli oldu. MasterChef Türkiye jürisi tadım sonunda Didem Devay'ın en zayıf tabağa sahip olduğunu açıkladı. Beşinci olan isim Ayyüce Kamit, dördüncü sıradaki Esra Tokelli, 3. olan ismi Özgül Coşar olduğunu açıkladı.

MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi

MasterChef 2020 final turu ilk gününde son ikiye kalan isimler arasından Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'de final turunu geçti. Böylece MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Spor
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı 3. Sayfa
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor Ekonomi
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu
İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı
Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ebru Şallı Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Jose Sosa Okan Buruk Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 07:46:23. #1.14#
title